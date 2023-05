G7: ministro Esteri giapponese Hayashi vede presidente Banca mondiale Malpass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha incontrato David Malpass, presidente della Banca mondiale, in visita in Giappone per partecipare al vertice del G7 di Hiroshima. Il colloquio, stando a quanto riferito dal dicastero di Tokyo, è durato circa 25 minuti. Hayashi ha apprezzato il fatto che, sotto la guida del presidente Malpass, si stia valutando la riforma della Banca Mondiale per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Hayashi ha dichiarato che vorrebbe continuare ad approfondire la cooperazione con la Banca mondiale in diversi settori, tra cui salute, problemi legati al debito, cambiamenti climatici e infrastrutture. In risposta, il presidente Malpass ha espresso il suo apprezzamento per la leadership e la cooperazione del Giappone con la Banca mondiale e ha dichiarato che vorrebbe approfondire ulteriormente la cooperazione con il Giappone in futuro.(Rin)