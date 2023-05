G7: ministro Esteri giapponese Hayashi vede direttore esecutivo Iea Birol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giapponese Yoshimasa Hayashi ha tenuto un incontro con Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), in visita in Giappone per partecipare al vertice del G7 in corso a Hiroshima. Secondo quanto riferito dal dicastero degli Esteri di Tokyo, l'incontro - durato circa 20 minuti - Hayashi ha espresso il suo apprezzamento per i significativi contributi dell'Iea al vertice del G7 e ai dibattiti sui cambiamenti climatici e le questioni energetiche, affermando che l'obiettivo delle zero emissioni di CO2 rimane invariato e che è necessario presentare diversi percorsi per la transizione energetica in base alle circostanze individuali di ogni Paese e regione. Inoltre, Hayashi ha affermato che il ruolo dell'Iea sta diventando sempre più importante nell'affrontare il difficile obiettivo della decarbonizzazione garantendo al contempo la sicurezza energetica. In risposta, il segretario generale Birol ha molto apprezzato la leadership del Giappone in materia di sicurezza energetica e cambiamento climatico. (Rin)