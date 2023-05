G7: dichiarazione congiunta, riforma sistema commerciale multilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 si impegnano a favorire una riforma del sistema del commercio multilaterale e alla definizione di standard aperti, volontari e basati sul consenso, che consentano ad ogni attore economico di competere su un piano di parità. Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone. "Riconosciamo che le nostre politiche commerciali giocheranno un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi comuni e che questi devono basarsi sul nostro impegno a rafforzare un sistema commerciale basato sulle regole, equo e trasparente, con al centro l'Organizzazione mondiale del commercio", afferma il documento. "Stiamo lavorando per una riforma completa e un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, in modo che possa rispondere efficacemente alle più urgenti questioni del nostro tempo, tra cui lo sviluppo sostenibile e la transizione verso l'energia pulita". (Git)