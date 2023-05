G7: ministro Esteri giapponese Hayashi riceve direttrice generale Omc Ngozi Okonjo-Iweala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoshimasa Hayashi, ministro degli Affari esteri del Giappone, ha tenuto un incontro con Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), in visita in Giappone per partecipare al vertice del G7 in corso a Hiroshima. All'inizio del colloquio, durato circa 20 minuti, Hayashi ha espresso il suo apprezzamento per la partecipazione e il contributo di Okonjo-Iweala al vertice del G7. Il ministro ha anche chiesto di rafforzare la cooperazione in vista della seconda "riunione dei ministri del commercio del G7", che si terrà nell'ottobre di quest'anno a Osaka-Sakai, e della tredicesima conferenza ministeriale dell'Omc, che si terrà nel mese febbraio 2024 ad Abu Dhabi. In risposta, Okonjo-Iweala ha espresso il suo apprezzamento al Giappone per il suo contributo nell'affrontare le sfide globali come la presidenza del G7. Okonjo-Iweala ha anche espresso le sue aspettative affinché il G7 assuma un ruolo di primo piano nel lavoro verso la riforma dell'Omc. (Rin)