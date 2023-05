G7: piano d'azione sull'energia pulita, emissioni 0 entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 hanno rinnovato l'impegno a rafforzare la cooperazione per far fronte alla crisi climatica e accelerare la transizione verso le energie pulite, sino a giungere all'obiettivo della neutralità carbonica. E' quanto afferma un piano d'azione sull'energia pulita pubblicato oggi, in occasione del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Stiamo agendo e rafforzando la cooperazione per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione globale verso l'energia pulita per raggiungere emissioni nette pari a zero al più tardi entro il 2050", afferma il documento. I leader del G7 ribadiscono il "fermo impegno per l'accordo di Parigi", riconoscendo che "gli investimenti pubblici e privati nelle industrie del futuro sia a livello nazionale che nel mondo saranno necessarie per raggiungere questi obiettivi, e che è necessaria un'ulteriore cooperazione per colmare la carenza di investimenti per la transizione energetica pulita e ridurre il costo della transizione energetica in tutto il mondo". Il piano d'azione pone l'accento sulla "massimizzazione dell'impatto degli incentivi", e sottolinea l'importanza del commercio e delle politiche commerciali "come strumenti per far fronte al cambiamento climatico e come motori di una crescita sostenibile". I Paesi del G7 si impegnano inoltre a promuovere le tecnologie energetiche pulite e il commercio e gli investimenti in beni e servizi che "promuovono la riduzione dei gas serra", lavorando in collaborazione con attori internazionali come l'Organizzazione mondiale del commercio. (Rin)