Indonesia-Canada: incontro Widodo-Trudeau al G7, discussi negoziati su partenariato economico

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha incontrato oggi il primo ministro del Canada Justin Trudeau in occasione del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Lo ha riferito lo stesso Widodo su Twitter: "Ho chiesto al primo ministro Trudeau il sostegno del Canada, specie per il completamento dei negoziati sull'accordo di partenariato economico Indonesia-Canada (Cepa) e la realizzazione degli investimenti del Fondo previdenziale canadese destinati alla costruzione della capitale dell'Arcipelago", ha scritto Widodo, riferendosi al progetto per la realizzazione della nuova capitale indonesiana di Nusantara. (Git)