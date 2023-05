G7: Michel vede Trudeau, lavorare insieme per risolvere problemi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada e l'Ue hanno così tanto in comune e comprendono di poter risolvere i problemi globali solo lavorando insieme. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel commentando l'incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau avvenuto a margine del summit del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. "Con Justin Trudeau al G7 abbiamo parlato del vertice Ue-Canada di quest'anno, un evento atteso con impazienza. Ci concentreremo su come creare più posti di lavoro, proteggere l'ambiente e stare dalla parte dell'Ucraina", ha scritto Michel. (Rin)