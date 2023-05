India-Corea del Sud: incontro Modi-Yoon al G7, ribadito impegno a rafforzare legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, e il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol si sono incontrati a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. I due leader hanno riaffermato l'impegno comune a rafforzare i legami bilaterali in concomitanza con il 50mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. "India e Repubblica di Corea condividono una calorosa amicizia e legami culturali profondamente radicati", ha scritto Modi su Twitter. "I colloqui di oggi si sono concentrati su misure per cementare ulteriormente tale amicizia in settori chiave per lo sviluppo". (Rin)