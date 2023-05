Usa: tetto del debito, nessun progresso dopo gli ultimi negoziati alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia sessione di negoziati sull'innalzamento del tetto al debito dello Stato federale Usa condotta ieri da rappresentanti della Casa Bianca e della maggioranza repubblicana alla Camera si è conclusa senza alcun progresso tangibile, e le due parti non hanno attualmente in programma ulteriori incontri prima dell'1 giugno, scadenza oltre la quale gli Stati Uniti rischiano un default. "Abbiamo avuto una discussione franca in merito a dove siamo e a dove dovremmo essere", ha commentato al termine dell'incontro il deputato repubblicano Garret Graves, aggiungendo però che "quello di stasera non è stato un negoziato". Il presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, aveva già espresso frustrazione in merito allo stato dei negoziati nella giornata di ieri: "E' frustrante pensare che stiano tornando a negoziare con l’idea che il prossimo anno spenderemo di più rispetto al 2023: non è giusto, e non è quello che accadrà”, aveva avvertito il leader repubblicano.(Was)