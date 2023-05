Business news: Portogallo, Edpr aumenta la capacità del suo più grande parco eolico a 187 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Edp Renewables (Edpr) ha messo in funzione altre sei turbine eoliche di ultima generazione nel parco eolico "Alta da Coutada", il suo più grande complesso eolico in Portogallo, che ora ha 187 megawatt di capacità installata e aumenterà la sua produzione del 12 per cento. In particolare, si stima che il parco, situato nella Serra da Padrela, nei comuni di Vila Pouca de Aguiar e Valpacos, nel distretto di Vila Real, produrrà più di 420 gigawattora di energia rinnovabile all'anno, sufficienti a rifornire circa 130 mila abitazioni di elettricità a zero emissioni. Le turbine aggiunte ora produrranno l'equivalente del fabbisogno di 15 mila famiglie medie. Il progetto dovrebbe evitare l'emissione di 170 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno. (Spm)