Taiwan: Tsai su tensioni con la Cina, "la guerra non è un'opzione"

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha dichiarato oggi che il suo governo intende mantenere lo status quo attraverso lo Stretto, aggiungendo che "la guerra non è un'opzione" per far fronte alle crescenti tensioni militari con la Cina. Taiwan non intende provocare Pechino né cedere alle sue pressioni, ha dichiarato Tsai nel corso di un discorso tenuto in occasione del settimo anniversario della sua presidenza. "La guerra non è un'opzione. Nessuna delle due parti può alterare lo status quo tramite mezzi non pacifici", ha dichiarato la presidente. "Mantenere lo status quo di pace e stabilità e il consenso del mondo e di Taiwan". Tsai ha aggiunto che "Taiwan è circondata da rischi, ma non li provoca in nessun modo. Gestiamo i rischi responsabilmente, e Taiwan resterà a fianco dei Paesi e delle comunità democratici di tutto il mondo per disinnescarli". (Cip)