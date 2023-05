G7: Meloni solleva caso Tunisia, Fmi rigida serve approccio pragmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'attuale situazione in Tunisia "l’approccio deve essere pragmatico, perché altrimenti noi rischiamo di peggiorare situazioni che sono già compromesse". Lo ha detto, secondo quanto riferiscono finti italiane, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della prima sessione della seconda giornata dei lavori del G7 incentrata sul Sud Globale. “La Tunisia è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l'angolo. Abbiamo una trattativa fra l'Fmi e la Tunisia di fatto bloccata. C’è una certa rigidità dell'Fmi di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente Kais Saied tutte le garanzie che sarebbero necessarie. È comprensibile da un lato, dall’altro siamo sicuri che questa rigidità sia la strada migliore? Se questo Governo va a casa noi abbiamo presente quali possano essere le alternative", ha detto Meloni. (Rin)