Usa: Biden, "conseguenze default sarebbero catastrofiche"

- Le conseguenze di un default della prima economia mondiale "sarebbero catastrofiche per le persone nel Paese e in tutto il mondo". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo l'ennesimo fallimento dei negoziati sul tetto del debito tra la Casa Bianca e la leadership repubblicana alla Camera. "Secondo gli economisti, otto milioni di americani potrebbero perdere il lavoro se il Paese non riuscisse a saldare i suoi debiti", ha scritto Biden, ribadendo che "il default non è un'opzione". (segue) (Was)