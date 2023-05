Business news: Spagna, consorzio riceve 2,7 milioni di euro di fondi europei per promuovere mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio di aziende composto da Indra, MasMovil, Abertis, Cellnex, Opus Rse, Vinces e Alpha Syltec Ingenieria ha lanciato il progetto "Controllo della mobilità e riduzione delle emissioni del traffico" (Creta), che mira a promuovere la mobilità sostenibile e a ridurre le emissioni del traffico attraverso la tecnologia 5G e che ha ricevuto 2,7 milioni di euro dai fondi Next Generation Eu. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", l'obiettivo dell'iniziativa è creare e implementare una "soluzione di gestione attiva e dinamica" per i trasporti e la mobilità, basata sul controllo delle emissioni reali di ogni veicolo e sull'ottimizzazione del flusso del traffico attraverso diverse tecnologie per "proteggere l'ambiente". Il progetto integra tre diverse tecnologie: il 5G, la misurazione a distanza delle emissioni del traffico e l'analisi avanzata con intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione del traffico e la qualità dell'aria. A questo proposito, si svilupperà un sistema di "tariffazione variabile" basato sull'uso e sull'impatto ambientale esterno di ciascun veicolo e sul tasso di emissioni per passeggero. Inoltre, si monitorerà la riduzione del traffico stradale con sistemi autonomi di telerilevamento collegati alla rete 5G. Per lanciare il progetto, i partner di Creta svilupperanno tre iniziative pilota che "dimostreranno i benefici dell'applicazione della tecnologia 5G per ridurre le emissioni del traffico in tre aree strategiche". (Spm)