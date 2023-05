Business news: Iliad, nel primo trimestre 2023 utile netto in calo dell'88 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Iliad nel primo trimestre del 2023 ha registrato un calo dell'88 per cento del suo utile netto, a 59 milioni di euro. È quanto emerge dai risultati del gruppo. Nei primi tre mesi dell'anno, le vendite sono cresciute del 13 per cento, a 2 miliardi di euro. Nel dettaglio, sono cresciute del 7,6 per cento in Francia, del 12,6 per cento in Italia e del 7,3 per cento in Polonia. Sempre nel medesimo trimestre, gli investimenti sono ammontati a 553 milioni di euro. (Frp)