G7: a Hiroshima leader uniti, liberare mondo da armi nucleari

- I capi di Stato e di governo del G7 riuniti in Giappone hanno espresso l'impegno comune a evitare che la tragedia dei bombardamenti nucleari subiti da Hiroshima e Nagasaki possa ripetersi in futuro. Tale impegno, assunto formalmente in una Visione comune sul disarmo nucleare pubblicata ieri, emerge anche dai messaggi che i leader hanno affidato al Libro d’onore del Museo della pace di Hiroshima, e che il Giappone ha pubblicato stamattina. "Visito questo luogo nella storica occasione del summit del G7 per lavorare assieme agli altri leader alla realizzazione di un mondo libero dalle armi nucleari", ha scritto il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Il messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, recita: "Oggi ci fermiamo e restiamo in preghiera. Oggi ricordiamo che l'oscurità non ha avuto la meglio. Oggi ricordiamo il passato per costruire, insieme, un futuro di speranza". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha auspicato che "le storie di questo museo ricordino a tutti noi nostri obblighi di costruire un futuro di pace. Continuiamo a progredire verso il giorno in cui possiamo finalmente e definitivamente liberare il mondo dalle armi nucleari. Manteniamo la fede!". (segue) (Rin)