G7: a Hiroshima leader uniti, liberare mondo da armi nucleari (3)

- "Con emozione e compassione, è nostro dovere contribuire all'obbligo di memoria delle vittime di Hiroshima e agire per la pace, l'unica lotta che merita di essere combattuta", ha scritto invece il presidente francese Emmanuel Macron. Per il premier britannico, Rishi Sunak, "Shakespeare ci dice di 'dare parole al dolore'. Tuttavia, le parole falliscono di fronte al bagliore della bomba. Nessuna parola può descrivere l'orrore e la sofferenza del popolo di Hiroshima e Nagasaki. Ciò che possiamo dire, con tutto il cuore e con tutta l'anima, è 'mai più'". Il messaggio affidato al Libro d'onore dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau, recita infine: "Il Canada rende solenne omaggio alle numerose vite perdute, al dolore inimmaginabile degli Hibakusha e all'immensa sofferenza del popolo di Hiroshima e Nagasaki. La vostra storia rimarrà per sempre incisa nella nostra coscienza collettiva". I messaggi dei leader del G7 verranno scolpiti su una stele in pietra , che sarà collocata nei pressi del monumento commemorativo alle vittime dei bombardamenti nucleari. (Rin)