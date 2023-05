© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi di beni e servizi in Polonia ad aprile 2023 sono cresciuti del 14,7 per cento su base annua e dello 0,7 per cento su base mensile. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus). Il dato è in linea con le attese degli analisti e con la stima flash del Gus. (Vap)