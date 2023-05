Business news: Regno Unito, disoccupazione aumenta al 3,9 per cento primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Regno Unito è salito al 3,9 per cento nel trimestre gennaio-marzo 2023, rispetto al 3,8 per cento del periodo precedente. I dati, pubblicati dall'Ufficio nazionale per le statistiche (Ons), mostrano che il tasso di disoccupazione riguarda soprattutto persone che risultano senza impiego da oltre 12 mesi. Questo è il primo calo del totale dei dipendenti a libro paga da febbraio del 2021, un segno di come l'economia abbia perso slancio, con tassi di interesse più elevati che pesano sulla domanda. (Rel)