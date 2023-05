Indo-Pacifico: Albanese, leader Quad si riuniranno oggi margine del vertice G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del dialogo quadrilaterale di sicurezza Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, si incontreranno stasera a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Lo ha anticipato il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, che prende parte al vertice su invito dell'omologo giapponese Fumio Kishida. L'arrivo di Albanese in Giappone, nella serata di ieri, è coinciso con l'annuncio da parte di Canberra di nuove sanzioni a carico della Russia, che includono un divieto di esportazioni di macchinari verso quel Paese e i territori occupati da Mosca. "Dobbiamo fare i conti con una situazione di instabilità globale (...) nel contesto dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia, ma abbiamo anche tensioni nella nostra regione", ha commentato il premier australiano. Un vertice del Quad era originariamente in programma il prossimo 24 maggio a Sydney, in Australia, ma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annullato la visita a causa della crisi del bilancio federale in corso a Washington. (Git)