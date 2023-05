Giappone-India: Modi inaugura busto del Mahatma Gandhi a Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inaugurato un busto dedicato al Mahatma Gandhi a Hiroshima, in Giappone. Lo ha riferito su Twitter il ministero degli Esteri indiano. Il busto, un dono dell'India alla città di Hiroshima, simboleggia "il desiderio di pace dell'umanità", e rivolge un messaggio "di amicizia e buona volontà". Modi si trova a Hiroshima per partecipare come ospite al vertice dei capi di Stato e di governo del G20, e in mattinata ha incontrato l'omologo giapponese Fumio Kishida. (Git)