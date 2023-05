Business news: Romania, Bers rivede al rialzo del 2,5 per cento crescita economica del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha migliorato le stime sull'evoluzione dell'economia romena nel 2023 e nel 2024. Lo si apprende da un rapporto pubblicato oggi dall'istituto finanziario internazionale. Secondo le ultime previsioni della Bers, il Pil della Romania dovrebbe registrare quest'anno un aumento del 2,5 per cento, dopo che le previsioni di febbraio indicavano un'espansione dell'1,7 per cento nel 2023. Stando al rapporto, la crescita dovrebbe poi accelerare al 3,5 per cento il prossimo anno. L'avanzata dell'economia romena ha raggiunto il 4,7 per cento nel 2022, grazie al solido livello degli investimenti, che sono aumentati dell'8 per cento. I consumi delle famiglie hanno registrato un progresso del 4,3 per cento, nonostante l'elevata inflazione. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo ha toccato il picco del 14,6 per cento in novembre, per poi scendere al 12,2 per cento a marzo. L'inflazione core ha invece raggiunto l'8,4 per cento, al di sopra della media Ue del 6,6 per cento, ma inferiore a quella di altre economie dell'Europa centrale, secondo le stime della Bers. "Il calo dell'inflazione, l'indebolimento delle condizioni finanziarie, il miglioramento dell'ambiente esterno e un più rapido assorbimento dei fondi europei, incluso il Pnrr, dovrebbero sostenere la performance dell'economia nel 2023", afferma il rapporto. (Rob)