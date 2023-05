Business news: Serbia, per Bers crescita del Pil del 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia registrerà una crescita del Pil del 2,0 per cento nel 2023 che poi accelererà fino al 3,5 per cento nel 2024. Lo riportano le previsioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) pubblicate oggi, secondo quanto scrive la stampa di Belgrado. Come annunciato sul sito web della stessa Banca, per quanto riguarda le prospettive economiche regionali, la regione dei Balcani occidentali registrerà una crescita del Pil del 2,2 per cento nel 2023, mentre la crescita economica accelererà al 3,4 per cento nel 2024. La previsione di oggi della Bers per i Balcani occidentali è pressoché invariata rispetto alla precedente valutazione fatta nel mese di febbraio. (Seb)