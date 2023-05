Ucraina: errore di bilancio del Pentagono, contabilizzati 3 miliardi di dollari di aiuti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un errore di bilancio che ha contribuito ad alzare in maniera importante la stima del valore relativo agli aiuti militari inviati finora all’Ucraina. Il Pentagono, insieme al dipartimento di Stato, ha informato il Congresso dell’errore di calcolo, aggiungendo che questo ha liberato circa 3 miliardi di dollari aggiuntivi che potranno ora essere utilizzati per inviare un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Un funzionario anonimo della Casa Bianca ha riferito al “New York Times” che il Pentagono si sarebbe reso conto dell’errore almeno due mesi fa. La notizia ha portato all’aspra critica del Partito repubblicano. “Questi soldi avrebbero potuto essere utilizzati per inviare armi all’Ucraina in vista dell’imminente controffensiva: il governo recuperi il tempo prezioso che ha sprecato e invii missili a lungo raggio a Kiev”, si legge in una nota congiunta dei deputati repubblicani Michael McCaul e Mike Roger, rispettivamente alla presidenza delle commissioni Esteri e Servizi militari dela Camera dei rappresentanti. (Was)