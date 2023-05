Brasile-Indonesia: incontro Lula-Widodo al G7, discussi clima e protezione ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il suo omologo dell'Indonesia, Joko Widodo, si sono incontrati a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Lo ha riferito su Twitter il presidente Brasiliano. "Ho appena incontrato il presidente dell'Indonesia, un Paese di 280 milioni di abitanti che ha molto in comune con il Brasile", ha scritto Lula. "Abbiamo intrattenuto una buona conversazione sul clima e sulla protezione degli ecosistemi forestali, e concordato in merito all'importanza del dialogo per la pace mondiale". (Rin)