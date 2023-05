Ucraina: ministero Esteri giapponese conferma partecipazione di Zelensky al G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Giappone ha ufficialmente confermato la partecipazione del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del G7 in corso a Hiroshima. Il presidente ucraino dovrebbe arrivare nella città giapponese in serata, e parteciperà domani a una sessione di lavoro dei leader del G7 dedicata al conflitto in Ucraina. La presenza del presidente ucraino a Hiroshima era già stata confermata nelle scorse ore dal segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale di Kiev, Oleksii Danilov, che ha parlato di appuntamento "estremamente importante". "(In Giappone) verranno decise questioni molto importanti. La presenza fisica del nostro presidente è assolutamente necessaria per difendere i nostri interessi, per spiegare, per fornire proposte chiare e chiari argomenti sugli eventi che avvengono nel nostro Paese", ha sottolineato Danilov alla televisione ucraina. A margine del vertice di Hiroshima Zelensky dovrebbe incontrare il presidente Usa Joe Biden e il premier giapponese Fumio Kishida. (segue) (Rin)