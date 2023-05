Ucraina: ministero Esteri giapponese conferma partecipazione di Zelensky al G7 di Hiroshima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente ucraino è volato a Gedda, in Arabia Saudita, ed è intervenuto al 32mo vertice della Lega araba. Zelensky, ha chiesto ai leader arabi di sostenere la sua iniziativa di pace tesa a porre fine alla guerra nel Paese. Parlando ai capi di Stato e di governo dei 22 Paesi membri della Lega araba, ha fatto sapere che i delegati riceveranno il testo di un piano di pace in dieci punti, ma ha chiesto ai suoi interlocutori di lavorare in modo diretto con l’Ucraina, senza intermediari. "Ciò che sta accadendo nel Paese è una guerra, non solo un conflitto", ha affermato Zelensky in parole riprese dall’emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", precisando che l’Ucraina “non ha scelto la guerra e non ha intrapreso alcuna ostilità nelle terre di altri Paesi". (Rin)