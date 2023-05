Business news: Ungheria, Pil scende dello 0,9 per cento annuo nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil dell’Ungheria è sceso dello 0,9 per cento anno su anno nel primo trimestre del 2023 (-1,1 per cento destagionalizzato). Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Su base trimestrale, il calo è stato dello 0,2 per cento. La contrazione economica in Ungheria è cominciata nella seconda metà dello scorso anno. I dati del periodo gennaio-marzo del 2023 prolungano pertanto la recessione al suo terzo trimestre. (Vap)