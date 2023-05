Business news: Germania, Fmi prevede bassa crescita nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania registrerà tassi di crescita relativamente bassi nei prossimi anni. È quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un’analisi sull’andamento dell’economia tedesca. In particolare, dopo una stagnazione nel 2023, il Pil dovrebbe sperimentare un’espansione dell’1-2 per cento tra il 2024 e il 2026. Secondo l’Fmi, nel breve periodo, gli elevati prezzi dell’energia frenano l’attività delle imprese. A lungo termine, è probabile che la crescita torni a essere inferiore all’1 per cento. Tra i fattori di tale rallentamento, vengono elencati l’invecchiamento demografico, le strozzature sul mercato del lavoro e la mancanza di aumenti della produzione. Per l’Fmi, “è grande l’incertezza” sugli sviluppi dell’economia tedesca. L’inflazione rimarrà elevata, ma alla fine del 2023 scenderà a circa il 4,5 per cento. L’indicatore “core” diminuirà più tardi e più lentamente. Secondo l’’Fmi, al fine di non alimentare la dinamica dei prezzi, la politica di bilancio del governo federale deve rimanere prudente. (Geb)