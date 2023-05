© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia registrerà una crescita del Pil dell'1,5 per cento nel 2023 che poi accelererà fino al 2,3 per cento nel 2024. Lo riportano le previsioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La previsione della Bers per la Slovenia è migliore rispetto alla precedente valutazione fatta nel mese di febbraio, quando la Banca prevedeva un Pil all'1 per cento nel 2023. (Seb)