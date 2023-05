India-Vietnam: Modi incontra l'omologo vietnamita Pham Minh Chinh al G7 di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi e il suo omologo vietnamita, Pham Minh Chinh, si sono incontrati a margine del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. I due leader hanno discusso l'ampliamento della cooperazione bilaterale nei campi del commercio e degli investimenti, della difesa, delle catene di fornitura, dell'energia, della scienza e della tecnologia, della cultura e degli scambi tra persone. I due capi di governo si sono confrontati inoltre in merito agli sviluppi regionali e alla cooperazione nel contesto dell'Indo-Pacifico e dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (Rin)