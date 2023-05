Russia: Mosca vieta l'ingresso a 500 cittadini Usa, incluso l'ex presidente Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Russia ha annunciato di aver vietato l'ingresso nel Paese a "500 americani" in risposta alle ultime "sanzioni anti-russe" varate dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. La lista di cittadini statunitensi interessati dal divieto d'ingresso include l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, l'ex ambasciatore John Huntsman, diversi senatori e il generale Charles Q. Brown, che dovrebbe assumere nel prossimo futuro il rango di capo di stato maggiore delle forze armate Usa. Nella lista figurano inoltre alcuni giornalisti e conduttori televisivi, come Erin Burnett dell'emittente televisiva "Cnn". Nella nota ufficiale che accompagna il provvedimento, il ministero degli Esteri russo avverte che "nessun atto ostile nei confronti della Russia rimarrà senza risposta". Il ministero ha inoltre riferito di aver nuovamente respinto la richiesta dell'ambasciata Usa a Mosca di concedere "accesso consolare" al giornalista del "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, arrestato dalle autorità russe lo scorso marzo. Il ministero ha caratterizzato tale decisione come una risposta alla mancata emissione di visti d'ingresso ai giornalisti russi che avrebbero dovuto accompagnare il ministro degli Esteri Sergej Lavrov negli Stati Uniti lo scorso aprile. (segue) (Rum)