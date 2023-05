Business news: Grecia, investimenti nel mercato immobiliare per 8 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi investiti lo scorso anno nel mercato immobiliare in Grecia sono stimati in oltre 8 miliardi di euro, evidenziando la tendenza al rialzo della domanda ma anche dei prezzi. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini" riprendendo i dati della Banca centrale ellenica. Nel 2022 sono stati erogati un totale di 1,1 miliardi di euro in mutui per la casa, un importo che, sebbene sia aumentato del 42 per cento rispetto al 2021, corrisponde ancora solo al 10 per cento dei corrispondenti fondi concessi nel periodo della bolla del mercato immobiliare. Come rilevato dalla Banca di Grecia, nel periodo 2005-2007, in media, sono state erogate annualmente somme dell'ordine di 12 miliardi di euro. (Gra)