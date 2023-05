© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 il gruppo assicurativo Axa ha registrato ricavi in aumento del 2 per cento, a 31,8 miliardi di euro. Si tratta di una "buona performance", ha detto Alban de Mailly Nesle, direttore finanziario del gruppo, durante una conferenza stampa telefonica. Per il 2023 Axa punta ad un risultato operativo di 7,5 miliardi di euro. (Frp)