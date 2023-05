G7: al via a Hiroshima la seconda giornata di lavori, focus su sicurezza economica e "Sud Globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda giornata di lavori del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima, in Giappone, si apre con una sessione plenaria dedicata al tema della resilienza e della sicurezza economica, e si allargherà poi al confronto con i leader dei Paesi ospiti, invitati dalla presidenza giapponese a rappresentare le prospettive e gli interessi del "Sud Globale". Proprio ai rapporti con i Paesi emergenti e in via di sviluppo sarà dedicato un pranzo di lavoro cui parteciperanno il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, entrambi giunti a Hiroshima nella serata di ieri: l'India regge quest'anno la presidenza di turno del G20, e l'Indonesia quella dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha invitato come ospiti al vertice di Hiroshima anche i leader di Brasile (futuro presidente di turno del G20), Corea del Sud, Vietnam, Isole Cook (presidente di turno del Forum delle isole del Pacifico), Comore (presidente di turno dell’Unione africana), e Australia. Nel pomeriggio i leader del G7 e dei Paesi ospiti si confronteranno sui temi della sicurezza alimentare, della salute, dello sviluppo sostenibile e delle uguaglianze di genere. Seguirà un evento a latere dedicato alla Partnership for Global Infrastructure and Investment (Pgii), iniziativa che si propone come alternativa alla Belt and Road cinese. In serata, infine, è prevista un'ultima sessione di lavoro su clima, energia e ambiente, estesa come le precedenti ai rappresentanti dei Paesi e delle organizzazioni internazionali ospiti. (Rin)