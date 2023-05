G7: Kishida, entusiasta dell'opportunità di confronto coi leader del "Sud Globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha dichiarato di attendere con entusiasmo l'opportunità di confronto con i leader del "Sud Globale" che si presenterà oggi, durante la seconda giornata di lavori del vertice dei capi di Stato e di governo del G7 riuniti a Hiroshima. "Vorrei condurre una discussione franca in merito alla risposta alla varie sfide affrontate dalla comunità internazionale, come la salute, il cambiamento climatico, l'energia e l'ambiente", ha dichiarato il primo ministro giapponese durante una conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori, nella serata di ieri. "Queste sfide non possono essere affrontate soltanto dal G7, ed è necessario cooperare con i partner nella comunità internazionale, incluso il cosiddetto 'Sud Globale'. Vorrei che il G7 dimostrasse la determinazione a dare contributi attivi e concreti alle esigenze dei vari Paesi tramite un approccio incentrato sulle persone", ha detto Kishida. (segue) (Git)