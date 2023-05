Business news: Microsoft ottiene il via libera dell'Ue all’acquisizione di Activision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha ottenuto l’approvazione della Commissione europea per l’acquisizione dello sviluppatore videoludico Activision Blizzard. Lo ha comunicato l’esecutivo comunitario in una nota. L’approvazione è subordinata al rispetti degli impegni che Microsoft ha offerto per rispondere alle preoccupazioni dell’antitrust europeo. Secondo la Commissione Ue, Microsoft "non avrebbe alcun incentivo a rifiutare la distribuzione dei giochi di Activision a Sony" e "anche se Microsoft decidesse di ritirare i giochi di Activision dalla Playstation, questo non danneggerebbe in modo significativo la concorrenza nel mercato delle console". Cionondimeno, l’Ue ha evidenziato il rischio che l'acquisizione potesse recare danno alla concorrenza per quanto riguarda la distribuzione di giochi per Pc e console attraverso i servizi di cloud gaming. (Beb)