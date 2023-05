Business news: Bouygues, primo trimestre 2023 ricavi a 46 miliardi di euro (+46 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 il gruppo francese Bouygues, attivo nel settore dell'edilizia, dei media e delle telecomunicazioni, ha registrato ricavi per 46 miliardi di euro, in crescita del 46 per cento su base annua. È quanto si legge in un comunicato. Nei primi tre mesi la perdita netta è stata di 134 milioni di euro. "Come ogni anno, i risultati del gruppo nel primo trimestre non sono rappresentativi di quelli dell'anno", ha spiegato Bouygues nella nota. (Frp)