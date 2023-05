Giappone-Brasile: Kishida a Lula, lavorare assieme per risolvere sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione è necessaria a fronteggiare efficacemente le sfide di portata globale affrontate dalla comunità internazionale. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, durante l'incontro con il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, a margine della seconda giornata di lavori del G7 a Hiroshima. "E' vitale lavorare assieme a un'ampia gamma di partner per far fronte alle sfide affrontate dalla comunità internazionale, come il clima, l'alimentazione, lo sviluppo, la pace e la stabilità", ha detto Kishida. Lula ha dichiarato di voler lavorare per rafforzare i legami bilaterali: "Dal 1908 molti giapponesi hanno partecipato allo sviluppo del Brasile. Molte aziende giapponesi hanno investito in Brasile. Credo che la nostra relazione possa essere ulteriormente sviluppata in futuro", ha detto il presidente brasiliano. (Git)