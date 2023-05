© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanta acqua convive con noi da qualche anno, ci sarà anche nel futuro. "Il clima è cambiato e noi non abbiamo avuto il coraggio di cambiare: dico in generale a tutti coloro che abbiamo responsabilità di governo. Bisogna lavorare sulla prevenzione strutturale”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a “Tg2 Post”. (Rin)