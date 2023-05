Maltempo: Musumeci, interverremo con impegno finanziario pluriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interverremo con un impegno finanziario e di bilancio pluriennale. “Procederemo distribuendo in due-tre anni le somme necessarie”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a “Tg2 Post”. “C’è la possibilità di poter ottenere dall’Europa una somma che si attinge dal fondo di solidarietà per le emergenze. Il governo avanzerà regolarmente l’istanza, che si dovrà aggiungere a quello che stanzieremo nelle prossime settimane”, ha aggiunto Musumeci. (Rin)