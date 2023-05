Maltempo: Musumeci, serve assunzione responsabilità e tutela territorio come priorità investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi auguro che la tragedia dell’Emilia-Romagna “possa mettere tutti nelle condizioni di assumere per intero le proprie responsabilità e si sappia che la tutela del territorio diventa una priorità anche nell’elaborazione della programmazione per gli investimenti”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ospite a “Tg2 Post”. Musumeci ha precisato che “per fortuna il maltempo in Emilia-Romagna si è allentato”. (Rin)