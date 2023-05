Russia-Cuba: Mosca riprende voli regolari per L'Avana a partire dal primo luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia riprenderà i voli regolari per Cuba a partire dal primo luglio per ordine del presidente Vladimir Putin. Lo ha detto il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko. "Cuba è il partner chiave della Russia in America centrale ed è assolutamente logico che le relazioni economiche debbano essere ampliate in tutte le aree", riporta l'agenzia di stampa russa "Tass". "Su istruzione del presidente, il servizio aereo regolare con Cuba sarà ripreso a partire dal primo luglio", ha aggiunto Chernyshenko, aggiungendo che il governo ha dato istruzione alla compagnia aerea Aeroflot di attivarsi. Il vicepresidente dell'associazione di Industria e turismo della Russia, Dmitri Gorin, ha affermato che "la ripresa dei voli regolari permetterà di stabilizzare i prezzi dei biglietti aerei". "La disponibilità di voli regolari è importante anche per i cittadini cubani che prima usavano attivamente voli verso la Russia. Si tratta di qualcosa di necessario per gli studenti che studiano in Russia, così come per gli uomini di affari", ha concluso. (Rum)