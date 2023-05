Trasporti: Pellecchia (Fit-Cisl), congratulazioni a nuovo Ad Mercitalia Logistics De Filippis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre congratulazioni con i migliori auspici di buon lavoro al nuovo Ad di Mercitalia Logistics, Sabrina De Filippis. Lo dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia. "Il ruolo che De Filippis si appresta a ricoprire è cruciale alla luce del ruolo strategico della logistica per il nostro Paese. Si tratta – spiega Pellecchia – di un asset portante per la nostra economia ma che, tuttavia, presenta delle criticità che confidiamo vadano risanate al più presto, a partire da una carenza evidente delle professionalità di settore". "Confidiamo – conclude il segretario generale della Federazione dei trasporti della Cisl – nell'avvio di un dialogo costruttivo con il sindacato, mirato ad approfondire e risolvere ogni aspetto e problematica, al fine di rilanciare l'efficienza e la competitività del sistema logistico nazionale, valorizzarne le enormi potenzialità e raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti dal Piano industriale 2022-2031". (Rin)