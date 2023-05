Libia: ministra Esteri Mangoush chiede al Golfo sostegno per porre fine alla transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere il popolo libico per porre fine alla fase di transizione in Libia e organizzare elezioni. Questa la richiesta principale avanzata dalla ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush, prima in un tour nella regione del Golfo e poi durante un colloquio con il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jasem Muhammad al Budaiwi, incontrato oggi a margine del vertice della Lega araba, svoltosi a Gedda, in Arabia Saudita. Nell’occasione, ha riferito il ministero degli Esteri del Gun sul proprio profilo Twitter, la ministra ha informato l’interlocutore del suo recente viaggio nel Golfo, svolto anche sulla base delle direttive del premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, secondo cui i Paesi della regione potrebbero svolgere un ruolo rilevante nella stabilità della Libia, al fine di rafforzare la stabilità dell’intera regione araba. Diversi poi, i fascicoli toccati, inclusa la normalizzazione delle relazioni tra l’Iran e l’Arabia Saudita, ben accolta dal governo di Tripoli. Al Mangoush ha infine ribadito l'importanza di coordinare le posizioni sulle questioni arabe comuni, e ha invitato Al Budaiwi a visitare la Libia per rafforzare i legami con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e firmare accordi in una serie di settori. (segue) (Lit)