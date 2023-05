Usa: Nebraska, via libera a divieto all’aborto dopo la 12ma settimana di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea statale del Nebraska ha approvato una proposta di legge che vieta l’aborto dopo la dodicesima settimana di gravidanza, oltre ai trattamenti ormonali per l’affermazione di genere ai minori. Il testo è passato con 33 voti favorevoli e 15 contrari, grazie al sostegno della senatrice statale repubblicana Mery Riepe, che il mese scorso ha invece bloccato una proposta per vietare l’aborto dopo sei settimane. “Questa legge ha come unico obiettivo la protezione dei nostri bambini, e non si basa assolutamente sulla discriminazione”, ha commentato la senatrice statale Kathleen Kauth, che ha contribuito a scrivere la legge. Il governatore repubblicano Jim Pillen ha già dichiarato di essere intenzionato a firmare il testo. “Tutti i bambini hanno il diritto di crescere e vivere una vita felice: hanno bisogno di tempo per capire chi sono e chi vogliono essere”, ha detto il governatore. Il divieto all’aborto prevede alcune eccezioni, come per i casi di stupro o incesto, o le situazioni in cui l’operazione è l’unica via per salvare la vita alla madre. (Was)