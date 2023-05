Usa: riprendono le discussioni sul tetto del debito, continueranno stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della Casa Bianca e i repubblicani al Congresso hanno ripreso le discussioni per arrivare ad un accordo per alzare il tetto al debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha detto all’emittente “Fox News” che le discussioni “riprenderanno stasera”, poche ore dopo che i negoziatori hanno annunciato una pausa a causa della mancanza di progressi verso un accordo definitivo. “In ogni caso, è frustrante pensare che stiano tornando a negoziare con l’idea che il prossimo anno spenderemo di più rispetto al 2023: non è giusto, e non è quello che accadrà”, ha detto. (Was)