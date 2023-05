Roma: Casu (Pd), niente concerto nazifascista è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia per Roma e per tutte le persone che si riconoscono nei valori della Costituzione. Nella Capitale della Repubblica non dovrà mai esserci spazio per chi fa apologia del nazifascismo". Così su Twitter il deputato del Partito Democratico, Andrea Casu. (Com)