- "Bene l'intervento della Questura di Roma che ha portato all'annullamento del concerto di ispirazione nazifascista che si sarebbe dovuto tenere domani a Roma. Nessuno spazio per qualsiasi espressione contraria ai valori costituzionali, che vogliamo e dobbiamo difendere sempre". Cosi in una nota la Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli. (Com)