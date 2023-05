FI: Berlusconi, grande sollievo per ritorno a casa, incubo finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Care amiche, cari amici, oggi, dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ha riscaldato i cuori della nostra grande famiglia. “Una emozione incredibile, un grande sollievo”. Lo dichiara in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. “È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora. Grazie a Dio ed a tutti voi che non mi avete fatto mai mancare la vostra vicinanza, il vostro calore e il vostro affetto affetto, non mi sono mai sentito solo e ho continuato a nutrire speranza e fiducia. L’incubo è finito e, dopo aver letto i tantissimi messaggi di auguri ricevuti, mi sento di ringraziare ognuno di voi che ha ritenuto di dedicarmi un pensiero affettuoso. Viva la vita, sempre!”, aggiunge Berlusconi. (Rin)